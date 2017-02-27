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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 20:04
новий тренд у русі коштів - врешті-решт гроші почали уходити у готівку - за липень 8,5 ярдів грн. за серпень - вже 4 ярди. з 27 липня стійкий тренд на мінус.
при цьому залишки грошей у банківський системі (залишки на коррахунках плюс депосертифікати) все одно на високому рівні - 259 млрд грн
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Shaman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:58
Zebra написав:
Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.
Хотел Вам широко ответить . Даже написал пару предложений . Потом решил толковать труды по психологии поведения мне не по плечу .
Завтра, с раннего утра нужно быть на месте .
........но красной строкой пролетает мысль , зачем искушать людей ?
ВСЕ .Всем Спокойной ........если так в приемном скажешь , чем то бросят тяжелым , и самое главное ПОПАДУТ.
Удачи и Здоровья .
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холява
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Додано: Суб 06 сер, 2022 21:35
Zebra написав: холява написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Нет , Брат , Вы не правы .....
Брать нужно только тех кто ХОЧЕТ защищать Украину .
Не все герои , не все могут пожертвовать и быть сильным духом
Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.
лучше все кафешки закрыть, оборудование экскаватором переехать показательно.
всё закрыть. мужиков повязать. баб - на шахты.
сыновей Мячесла́вовича Дани́лова - срочно на канары или мальдивы (где более мягкое солнце)
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Додано: Суб 06 сер, 2022 21:37
alex_dvornichenko написав: fler написав:
Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь
Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!
Стали меньше донатись на ВСУ на казначейский счёт, но стали больше донатить напрямую своим - конкретным людям, подразделениям.
+
я теж спочатку відправляв в НБУ для ЗСУ, а потім подумав що краще буду донатити на конкретні речі, конкретним людям/організаціям.
А не куди попало, щоб потім за ці гроші робили мільйон дзвінків чи ще якусь уйню.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 21:45
я так розумію тепер і на цьому сайті курси не побачиш?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:06
О так би боролись проти куріння! У Гельсінках друг вирішив купити цигарок.Заходмо до магазину - а їх на вітринах немає.Питаєш - кажуть є.. ось і купуєш які треба.можуть дати прайс паперовий.
Отаке суспільство.Як показує практика - головне бажання!
Скільки дивлюсь на нашу владу - таке враження що ніби розумні люди седять, а помилки роблять.То одне то друге, не знають що вигадати.Хоч голова НБУ точно не "дурна" людина.Може там ОП - дає такі ідеї. в них таке - норма.
Міняйл ніхто не відміняв.Под кожну обмінку буде свій міняйло.. по факту працюватиме з касси обмінки яка буде прикриттям.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:16
alex_dvornichenko написав: fler написав:
Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь
Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!
Стали меньше донатись на ВСУ на казначейский счёт, но стали больше донатить напрямую своим - конкретным людям, подразделениям.
Я лично на казначейский вначале войны отправил ковидные + еще пару раз +/- так же. А потом только сборы по своим, а у меня воюет знакомых или через пару рукопожатий немеряно.
П.С. Так гораздо легче с деньгами расставаться, когда знаешь кто и что получит, а не абстрактный общий гос.котёл, который уже не раз себя запятнал нерациональным использованием средств.
С другой стороны, если солдат одевается сам, то начальник части может спокойно продать поставленное по каналу МО
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:38
Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:04
на правах оффтопа
. Столица 39.50/39.10 (вчера 39.9)
в обменках замечен поток людей "только глянуть курс"
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:16
konstantin kirovograd написав:
Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Ця новина вже була тижні зо два тому. Якщо не помиляюсь - на УНІАН. Текст той же самий, буква в букву, але якщо вже цитувати, то цитуйте (ви або г+г) повністю: там далі прямо йдеться, що громадяни зараз значно більше донатять волонтерським фондам напряму.
А то так вас почитаєш - і зрадою воняє.
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