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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9830983198329833
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 23:22

  Diman написав:на правах оффтопа :). Столица 39.50/39.10 (вчера 39.9)

profit perpetual motion machine
Уже в кедах, пишите адрес кантора. :mrgreen:
копейка
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