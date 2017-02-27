|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 23:22
Diman написав:
на правах оффтопа
. Столица 39.50/39.10
(вчера 39.9)
profit perpetual motion machine
Уже в кедах, пишите адрес кантора.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 386
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 00:55
osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
Будет отличаться тем, что там так (насильно) не делают
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31004
|33145905
|
|
|1627
|11395982
|
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
|
|7972
|22538889
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|