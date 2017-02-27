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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 23:22
Diman написав:
на правах оффтопа
. Столица 39.50/39.10
(вчера 39.9)
profit perpetual motion machine
Уже в кедах, пишите адрес кантора.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:55
osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
Будет отличаться тем, что там так (насильно) не делают
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Грйс-мэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:00
konstantin kirovograd
Экономическая ситуация говоришь...
Почему Киевская область считается зоной боевых действий? Ответ прост - надбавки и доплаты. нарИд отдаёт грошенята на ЗСУ и грошенята плавно перетекают на выплаты штабным и прочим тыловикам Киевщины. И сроки выплат им не задерживают, как на передке.
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swan forever
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:46
swan forever написав:konstantin kirovograd
Экономическая ситуация говоришь...
Почему Киевская область считается зоной боевых действий? Ответ прост - надбавки и доплаты. нарИд отдаёт грошенята на ЗСУ и грошенята плавно перетекают на выплаты штабным и прочим тыловикам Киевщины. И сроки выплат им не задерживают, как на передке.
Не платят в области ЗСУ боевые. Не нагнетайте.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:53
osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
у пидоrашки мужиков не закрыли в стране, как лагере
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:45
Грйс-мэн написав: osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
Будет отличаться тем, что там так (насильно) не делают
Де так не роблять (тобто насильно не хапають ) ? В Луганді і Донбабве ? очі протри
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alex10
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:47
beee написав: osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
у пидоrашки мужиков не закрыли в стране, как лагере
Відмовляйтеся від громадянства і виїжджайте, якщо очко жим-жим або якщо "ну дуже треба"
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:51
Приехали родственники из -за границы, побыли несколько дней и говорят - страна превращается в идиотов. Или людьми стали управлять или у них ум пропал.
1. Мова - многие поехали на этом вопросе. Сказать сами ничего не умеют, но кричат - падло ты зачем разговариваешь на мови агресора. Это сволочи из за Вас началась война и т.д. далее..... А посмотрите опять отношение жителей Западной Украины к Востоку??? всё больше слышу от людей, кто сейчас там, что начались крики на улице типа --- ПОНАЕХАЛИ...
2. Все стали патриотами, но создаются группы в вайбере под названием шухер, где пишут про ОБЛАВЫ с повестками. Слово подобрали - ОБЛАВЫ, зато вечерами в кафе обсуждают кто и какой патриот. Девушки ходят в ТЦ, т.к. их парни сидят дома за занавесками, прячутся от военкоматов. Зато они ПАТРИОТЫ.
Можно и дальше писать, но страна изменилась, люди с мозгами начинают уезжать из страны.
Дальше будет "веселее"((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 07 сер, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:57
beee написав: osafly написав: Zebra написав:
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
у пидоrашки мужиков не закрыли в стране, как лагере
Відмовляйтеся від громадянства і виїжджайте, якщо очко жим-жим або якщо "ну дуже треба"
Громадянства можуть тільки позбавити хлопці з квн. Я ж не корбан
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:13
Игорь Алексеевич написав:
Приехали родственники из -за границы, побыли несколько дней и говорят - страна превращается в идиотов. Или людьми стали управлять или у них ум пропал.
1. Мова - многие поехали на этом вопросе. Сказать сами ничего не умеют, но кричат - падло ты зачем разговариваешь на мови агресора. Это сволочи из за Вас началась война и т.д. далее..... А посмотрите опять отношение жителей Западной Украины к Востоку??? всё больше слышу от людей, кто сейчас там, что начались крики на улице типа --- ПОНАЕХАЛИ...
2. Все стали патриотами, но создаются группы в вайбере под названием шухер, где пишут про ОБЛАВЫ с повестками. Слово подобрали - ОБЛАВЫ, зато вечерами в кафе обсуждают кто и какой патриот. Девушки ходят в ТЦ, т.к. их парни сидят дома за занавесками, прячутся от военкоматов. Зато они ПАТРИОТЫ.
Можно и дальше писать, но страна изменилась, люди с мозгами начинают уезжать из страны.
Дальше будет "веселее"((
более того, по моим наблюдениям, началась охота на ведьм, все чаще слышу про то что той "ворог", той "сепар". так что скоро нищие, озлобленные, обворованные КВНщиками-азаровцами граждане начнут друг на друга писать доносы в СБУ.
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 07 сер, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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