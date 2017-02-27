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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9831983298339834
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:13

Игорь Алексеевич а Вы с какого города?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24

  Игорь Алексеевич написав:Приехали родственники из -за границы, побыли несколько дней и говорят - страна превращается в идиотов. Или людьми стали управлять или у них ум пропал.
1. Мова - многие поехали на этом вопросе. Сказать сами ничего не умеют, но кричат - падло ты зачем разговариваешь на мови агресора. Это сволочи из за Вас началась война и т.д. далее..... А посмотрите опять отношение жителей Западной Украины к Востоку??? всё больше слышу от людей, кто сейчас там, что начались крики на улице типа --- ПОНАЕХАЛИ...
2. Все стали патриотами, но создаются группы в вайбере под названием шухер, где пишут про ОБЛАВЫ с повестками. Слово подобрали - ОБЛАВЫ, зато вечерами в кафе обсуждают кто и какой патриот. Девушки ходят в ТЦ, т.к. их парни сидят дома за занавесками, прячутся от военкоматов. Зато они ПАТРИОТЫ.
Можно и дальше писать, но страна изменилась, люди с мозгами начинают уезжать из страны.
Дальше будет "веселее"((

Хз, где побывали ваши родственники.
Мне кажется, что крышу по поводу мовы у народа больше сносило в марте-апреле. По крайней мере на форуме.
А людей с Западной Украины нужно просто понять и простить. У них не стреляют, а злые военкомы почему-то имеют наглость огорчать их повестками. К тому же поток сладкой гуманитарки оскудел, тему с авто обрезали и в родную Польшу не выпускают.
Ой людоньки, що ж то робиться!
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Они все там с первого дня. Успели выехать.
Тут сдают, а в Европе получают помощь
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что тут за антиукраинский шабаш с утра??? :shock:
Shaman
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