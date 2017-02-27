Игорь Алексеевич написав:

Приехали родственники из -за границы, побыли несколько дней и говорят - страна превращается в идиотов. Или людьми стали управлять или у них ум пропал.1. Мова - многие поехали на этом вопросе. Сказать сами ничего не умеют, но кричат - падло ты зачем разговариваешь на мови агресора. Это сволочи из за Вас началась война и т.д. далее..... А посмотрите опять отношение жителей Западной Украины к Востоку??? всё больше слышу от людей, кто сейчас там, что начались крики на улице типа --- ПОНАЕХАЛИ...2. Все стали патриотами, но создаются группы в вайбере под названием шухер, где пишут про ОБЛАВЫ с повестками. Слово подобрали - ОБЛАВЫ, зато вечерами в кафе обсуждают кто и какой патриот. Девушки ходят в ТЦ, т.к. их парни сидят дома за занавесками, прячутся от военкоматов. Зато они ПАТРИОТЫ.Можно и дальше писать, но страна изменилась, люди с мозгами начинают уезжать из страны.Дальше будет "веселее"((