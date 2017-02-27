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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:13
Игорь Алексеевич а Вы с какого города?
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BIGor
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24
Игорь Алексеевич написав:
Приехали родственники из -за границы, побыли несколько дней и говорят - страна превращается в идиотов. Или людьми стали управлять или у них ум пропал.
1. Мова - многие поехали на этом вопросе. Сказать сами ничего не умеют, но кричат - падло ты зачем разговариваешь на мови агресора. Это сволочи из за Вас началась война и т.д. далее..... А посмотрите опять отношение жителей Западной Украины к Востоку??? всё больше слышу от людей, кто сейчас там, что начались крики на улице типа --- ПОНАЕХАЛИ...
2. Все стали патриотами, но создаются группы в вайбере под названием шухер, где пишут про ОБЛАВЫ с повестками. Слово подобрали - ОБЛАВЫ, зато вечерами в кафе обсуждают кто и какой патриот. Девушки ходят в ТЦ, т.к. их парни сидят дома за занавесками, прячутся от военкоматов. Зато они ПАТРИОТЫ.
Можно и дальше писать, но страна изменилась, люди с мозгами начинают уезжать из страны.
Дальше будет "веселее"((
Хз, где побывали ваши родственники.
Мне кажется, что крышу по поводу мовы у народа больше сносило в марте-апреле. По крайней мере на форуме
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 07 сер, 2022 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:41
Они все там с первого дня. Успели выехать.
Тут сдают, а в Европе получают помощь
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:44
что тут за антиукраинский шабаш с утра???
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Shaman
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:54
Shaman написав:
что тут за антиукраинский шабаш с утра???
Мабуть у честь свят
З днем ПС ЗСУ - ... і покажем... (гімн), і покажуть
З днем сестер - вже колишніх
З днем прощення - навряд чи
З днем успіння Ганни матері богородиці - все буде як Бог дасть, все буде УКРАЇНА!
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:16
Shaman написав:
что тут за антиукраинский шабаш с утра???
Настроение, что-то с утра зрадницьке.
Нужно отогнать
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:19
Shaman написав:
что тут за антиукраинский шабаш с утра???
Тільки зранку?
Останній місяць тут учні зрадіо цілими днями закидають темники ворога "пропало все, нас зливають", а модери дали пепетворити форум у помийку, де не задоволені каліки цілодобово плачуть і нагнітають, може і за гроші, але деякі просто корисні ідіоти.
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somilitark
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:01
Shaman написав:
новий тренд у русі коштів - врешті-решт гроші почали уходити у готівку - за липень 8,5
ярдів грн. за серпень - вже 4
ярди. з 27 липня стійкий тренд на мінус.
при цьому залишки грошей у банківський системі (залишки на коррахунках плюс депосертифікати) все одно на високому рівні - 259
млрд грн
Готівка - це тіньова економіка, її ріст це добре для країни. Так як завжди при всіх кризах саме тіньова економіка витягувала країну з прірви.
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Vert
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:10
Грйс-мэн написав: osafly написав:
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
Будет отличаться тем, что там так (насильно) не делают
Да,они пока это делают на оккупированных территориях..У меня несколько знакомых,которые в аккурат перед войной,заехали в "дыру" проведать старых родителей и решить какие то вопросы с недвигой,сами еще с 14-15г живут в Украине.Да теперь ныкаются до сих пор и на улицу не выходят,потому как облавы и гребут всех подряд на убой на передовую,под кураторством пидо-рахи и ее марионеток.И выехать страшно через рашу.Что Вы рассказываете.Ну да,коренных "ма-а-сквиче-ей" никто еще не трогает.Но когда блд-родина позовет добровольно-принудительно,спрашивать их никто не станет,пойдут как миленькие двухсотиться и в танках гореть,аки деды,за деда куйла.
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osafly
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:26
osafly написав: Грйс-мэн написав: osafly написав:
Зебра,что за куйню Вы несете???Ну и чем Украина будет в таком случае отличаться от пида-рашки??Она и так,с каждым днем берет и копирует "самое лучшее" что можно взять от того неадекватного режима.Осталось еще своих граждан(какими б они ни были,ибо у них Украинский паспорт) отправлять на убой.Да Вы реально "гений",семи пядей во лбу....
Будет отличаться тем, что там так (насильно) не делают
Да,они пока это делают на оккупированных территориях..У меня несколько знакомых,которые в аккурат перед войной,заехали в "дыру" проведать старых родителей и решить какие то вопросы с недвигой,сами еще с 14-15г живут в Украине.Да теперь ныкаются до сих пор и на улицу не выходят,потому как облавы и гребут всех подряд на убой на передовую,под кураторством пидо-рахи и ее марионеток.И выехать страшно через рашу.Что Вы рассказываете.Ну да,коренных "ма-а-сквиче-ей" никто еще не трогает.Но когда блд-родина позовет добровольно-принудительно,спрашивать их никто не станет,пойдут как миленькие двухсотиться и в танках гореть,аки деды,за деда куйла.
гитлер тоже всех с захваченных территорий гнал на фронт Румынов,венгров всяких.
Не исключено что путлер засыпает в обнимку с майн кампф или тупо он его кумир
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konstantin kirovograd
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