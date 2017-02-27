Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:58
somilitark написав:
Останній місяць тут учні зрадіо цілими днями закидають темники ворога
імена?
greenozon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:01
greenozon написав: somilitark написав:
Останній місяць тут учні зрадіо цілими днями закидають темники ворога
імена?
В нього логіка така - проти корупції - значить бот і "темники ворога".
Бо ж не може українець бути проти корупціонерів при владі, аж ніяк.
equinox
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:05
вообще-то во время войны критика власти запрещена
konstantin kirovograd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:14
konstantin kirovograd написав:
вообще-то во время войны критика власти запрещена
ха-ха..якась казочка.. вона буде і була все життя при будь-яких війнах..людина нічим не обмежена окрім власних моральних цінностей..ось і все все інше це маячня.
profan
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:19
Запорожье
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edvardd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:22
osafly написав:
Да,они пока это делают на оккупированных территориях..У меня несколько знакомых,которые в аккурат перед войной,заехали в "дыру" проведать старых родителей и решить какие то вопросы с недвигой,сами еще с 14-15г живут в Украине.Да теперь ныкаются до сих пор и на улицу не выходят,потому как облавы и гребут всех подряд на убой на передовую,под кураторством пидо-рахи и ее марионеток.
Они в Украине, за Украину, и при этом если им окупанты выдадут оружие и заставят воевать на их стороне, они "вынуждены" будут убивать украинцев? А повернуть оружие в обратную сторону и уничтожить рашистов - не, не вариант?
Евгений Н.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:42
Энергодар, обменки закрылись, все с рук если узко то 41/43 дол, рубль .65/0.66.
дэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:46
дэн написав:
Энергодар, обменки закрылись, все с рук если узко то 41/43 дол,
рубль .65/0.66.
фубль? Ви форум не поплутали?
p.s.
Striker
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:08
Striker написав: дэн написав:
Энергодар, обменки закрылись, все с рук если узко то 41/43 дол,
рубль .65/0.66.
фубль? Ви форум не поплутали?
p.s.
так а чему удивляться ...
уже который день на форуме пишут орковские боты, почти на всех ветках
Игорь Алексеевич
рассказывает как притесняют русскоязычных, ему вторят
antey1969 Монета
разносит зраду
crumd
на другой ветке разносит все нарративы российское пропаганды
Модераторы не реагируют никак. Это оценочное суждение
То я не удивлён, что начали писать про фубль
pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:22
Striker написав: дэн написав:
Энергодар, обменки закрылись, все с рук если узко то 41/43 дол,
рубль .65/0.66.
фубль? Ви форум не поплутали?
p.s.
А що вже звільнили?
flyman
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