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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:26
Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
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дэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:38
дэн написав:
Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация
.
С 2014 года 56 сообщений
Первая регистрация ?
Ну интересно будет почитать по прилёты по АЭС
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:54
14 г вторая, рухнул комп с паролями, легче было заново, недели три отлёты , с неделю прилёты ., точнее обмен салютами.
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дэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:22
дэн написав:
14 г вторая, рухнул комп с паролями, легче было заново, недели три отлёты , с неделю прилёты ., точнее обмен салютами.
Ага, так уже не первая регистрация
Очень ценная информация по прилётам и отлётам
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:41
Вы меня пытаетесь на чем то подловить? Помню ли я Дафну с Нью Васюками или Либо с ложками? По АЭС в 15 25 было три взрыва, каждый прочитает то , что хочет услышать, пока пишу опять гупает.
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дэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:47
дэн написав:
Вы меня пытаетесь на чем то подловить? Помню ли я Дафну с Нью Васюками или Либо с ложками? По АЭС в 15 25 было три взрыва, каждый прочитает то , что хочет услышать, пока пишу опять гупает.
А на роліках хто їздив ?
Ну а про АЕС дуже тупа інформація . Причому надзвичайно нагадує відповіді на Донбасі в 14-му - стріляє хтось , а хто ми не знаємо ( це для нас якщо відповідають ) ...
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:02
Києв, Вінниця є хтось на гілці - як погода, гримає?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:05
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Трошки дощить та гримає у Києві
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