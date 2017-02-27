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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9833983498359836
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:38

  дэн написав:Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.

С 2014 года 56 сообщений
Первая регистрация ?

Ну интересно будет почитать по прилёты по АЭС
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

14 г вторая, рухнул комп с паролями, легче было заново, недели три отлёты , с неделю прилёты ., точнее обмен салютами.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:22

  дэн написав:14 г вторая, рухнул комп с паролями, легче было заново, недели три отлёты , с неделю прилёты ., точнее обмен салютами.

Ага, так уже не первая регистрация

Очень ценная информация по прилётам и отлётам
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:41

Вы меня пытаетесь на чем то подловить? Помню ли я Дафну с Нью Васюками или Либо с ложками? По АЭС в 15 25 было три взрыва, каждый прочитает то , что хочет услышать, пока пишу опять гупает.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:47

  дэн написав:Вы меня пытаетесь на чем то подловить? Помню ли я Дафну с Нью Васюками или Либо с ложками? По АЭС в 15 25 было три взрыва, каждый прочитает то , что хочет услышать, пока пишу опять гупает.

А на роліках хто їздив ?
Ну а про АЕС дуже тупа інформація . Причому надзвичайно нагадує відповіді на Донбасі в 14-му - стріляє хтось , а хто ми не знаємо ( це для нас якщо відповідають ) ...
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