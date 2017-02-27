Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
дэн написав:Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
на роліках хто їздив ? Ну а про АЕС дуже тупа інформація…………… на роликах толи он. , а может она . Так и не разобрались… Арт дуэль была минут 20, сЭнергодара на Никополь, с Никополя к нам, дымит возле ТЭС. Повторюсь раньше было только ночью, счас уже и днём .
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.
Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.