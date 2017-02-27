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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9834983598369837
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:44

девальвация на 50% за почти полгода кровавой разрушительной войны это отличный результат.У хитросделаного эрдогана 80% без войны.Так что НБУ всё нормально делает.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:52

  Сибарит написав:Что-то НБУ совсем разбушевался :) - по выходным решения принимает и новости выставляет
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.

Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.


Разбушевался потому что Национальный банк Украины на этой неделе 1 — 5 августа продал из резервов $490,4 млн, а купил в резервы всего $7,5 млн. Нужно будет глянуть на тенденцию следующих 2-3 недель. Германия продолжает тормозить выделение $8 млрд и рассчитывать на $1 млрд в месяц за зерно как спасение сильно не стоит. Кроме того только в НБУ знают сколько ликвидных ЗВР есть в реальности. И приближается осень, а это возможная закупка газа и угля.
rapyd777
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