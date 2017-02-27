RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9831983298339834
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:22

  Striker написав:
  дэн написав:Энергодар, обменки закрылись, все с рук если узко то 41/43 дол, рубль .65/0.66.

фубль? Ви форум не поплутали?

p.s.
Зображення

А що вже звільнили?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29410
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
дэн
 
Повідомлень: 56
З нами з: 28.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:47

  дэн написав:Вы меня пытаетесь на чем то подловить? Помню ли я Дафну с Нью Васюками или Либо с ложками? По АЭС в 15 25 было три взрыва, каждый прочитает то , что хочет услышать, пока пишу опять гупает.

А на роліках хто їздив ?
Ну а про АЕС дуже тупа інформація . Причому надзвичайно нагадує відповіді на Донбасі в 14-му - стріляє хтось , а хто ми не знаємо ( це для нас якщо відповідають ) ...
Puente
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:02

Києв, Вінниця є хтось на гілці - як погода, гримає?
asti
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:05

asti
Трошки дощить та гримає у Києві
дол 39,20/39,47
TDK
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 28.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:29

Оффтоп выходного дня от НБУ

Что-то НБУ совсем разбушевался :) - по выходным решения принимает и новости выставляет
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.

Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5513 раз.
Подякували: 17054 раз.
 
Профіль
53
27
31
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:44

девальвация на 50% за почти полгода кровавой разрушительной войны это отличный результат.У хитросделаного эрдогана 80% без войны.Так что НБУ всё нормально делает.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:52

  Сибарит написав:Что-то НБУ совсем разбушевался :) - по выходным решения принимает и новости выставляет
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.

Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.


Наверное потому что Национальный банк Украины на этой неделе 1 — 5 августа продал из резервов $490,4 млн, а купил в резервы $7,5 млн. Нужно будет глянуть на тенденцию следующих 2-3 недель. Германия продолжает тормозить выделение $8 млрд и рассчитывать на $1 млрд в месяц за зерно как спасение сильно не стоит. Кроме того только в НБУ знают сколько ликвидных ЗВР есть в реальности. И приближается осень, а это возможная закупка газа и угля.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Нед 07 сер, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 02.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:04

  konstantin kirovograd написав:девальвация на 50% за почти полгода кровавой разрушительной войны это отличный результат.У хитросделаного эрдогана 80% без войны.Так что НБУ всё нормально делает.

А когда война была в 2014 году, то девальвация была неправильной ?

При том, что резервов не было и помощи не было от слова совсем
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  rapyd777 написав:Наверное потому что Национальный банк Украины на этой неделе 1 — 5 августа продал из резервов $490,4 млн, а купил в резервы $7,5 млн.

Каким образом это могло повлиять на рынок облигаций?
Я не вижу в этих цифрах не только ничего фатального, но и ничего удивительного.
Результаты интервенций с мая (после перехода на интервенции только в долларе) покупка - продажа:
7.40 - 650.37
7.50 - 1431.61
7.00 - 826.52
6.60 - 774.90
8.30 - 1055.61
7.50 - 933.02
6.00 - 985.55
7.60 - 969.80
7.40 - 588.09
223.22 - 309.20
682.79 - 32.92
7.50 - 490.38
Более ранние цифры можно посмотреть тут.
Покупка среднестатистическая, продажа ниже средней. Что здесь должно нас так напугать, чтобы мы решили, что все пропало?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5513 раз.
Подякували: 17054 раз.
 
Профіль
53
27
31
2
  #<1 ... 9831983298339834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3099, 3100, 3101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31007 33149850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 18:25
wtf
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1627 11398707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22539615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4053)
07.08.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.