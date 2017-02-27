Могу добавить , что у каждого валютчика таблички обналичка и под какой процент, вначале доходило до 20, сейчас 2—3%, и я пишу реалии в которых я живу именно по теме валют, не нравится — пролистайте, или написать про отлёты прилёты по АЭС. И да на форуме с 8 года первая регистрация.
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.
Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.
Сибарит написав:Что-то НБУ совсем разбушевался - по выходным решения принимает и новости выставляет
НБУ написав:Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість.
Картина на первичном рынке облигаций имеет все шансы существенно измениться.
Наверное потому что Национальный банк Украины на этой неделе 1 — 5 августа продал из резервов $490,4 млн, а купил в резервы $7,5 млн. Нужно будет глянуть на тенденцию следующих 2-3 недель. Германия продолжает тормозить выделение $8 млрд и рассчитывать на $1 млрд в месяц за зерно как спасение сильно не стоит. Кроме того только в НБУ знают сколько ликвидных ЗВР есть в реальности. И приближается осень, а это возможная закупка газа и угля.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Нед 07 сер, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
rapyd777 написав:Наверное потому что Национальный банк Украины на этой неделе 1 — 5 августа продал из резервов $490,4 млн, а купил в резервы $7,5 млн.
Каким образом это могло повлиять на рынок облигаций? Я не вижу в этих цифрах не только ничего фатального, но и ничего удивительного. Результаты интервенций с мая (после перехода на интервенции только в долларе) покупка - продажа: 7.40 - 650.37 7.50 - 1431.61 7.00 - 826.52 6.60 - 774.90 8.30 - 1055.61 7.50 - 933.02 6.00 - 985.55 7.60 - 969.80 7.40 - 588.09 223.22 - 309.20 682.79 - 32.92 7.50 - 490.38 Более ранние цифры можно посмотреть тут. Покупка среднестатистическая, продажа ниже средней. Что здесь должно нас так напугать, чтобы мы решили, что все пропало?