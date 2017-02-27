Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13
Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
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