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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9832983398349835
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13

  alex_dvornichenko написав:
  xio13 написав:П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))

Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.

Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 04:35

  DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало

Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
phantom_systems
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