|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13
alex_dvornichenko написав: xio13 написав:
П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))
Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.
Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 658 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 04:35
DmitryK написав:
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2163
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31010
|33159896
|
Нед 07 сер, 2022 21:16
wtf
|
|1627
|11407556
|
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
|
|7972
|22539695
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|