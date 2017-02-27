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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13
alex_dvornichenko написав: xio13 написав:
П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))
Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.
Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
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DmitryK
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Додано: Пон 08 сер, 2022 04:35
DmitryK написав:
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:22
konstantin kirovograd написав:
гитлер тоже всех с захваченных территорий гнал на фронт Румынов,венгров всяких.
Не исключено что путлер засыпает в обнимку с майн кампф или тупо он его кумир
Не несіть лайню про те, в чому не розумієтесь.
Гітлер нікого з перелічених націй не гнав на фронт. Він домовлявся з керівництвом країн, які формували вже експедиційні корпуси на східний фронт. Були румуни (вони воювали за свою Буковину,у них був привід ненавидіти комуністів), мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли), були пара дивізій іспанців. І все.
Але більше всіх було в не-німецькому складі Вермахту росіян (понад 2 мільони).
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