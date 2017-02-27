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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9833983498359836>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13

  alex_dvornichenko написав:
  xio13 написав:П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))

Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.

Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 04:35

  DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало

Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:22

  konstantin kirovograd написав:гитлер тоже всех с захваченных территорий гнал на фронт Румынов,венгров всяких.
Не исключено что путлер засыпает в обнимку с майн кампф или тупо он его кумир

Не несіть лайню про те, в чому не розумієтесь.
Гітлер нікого з перелічених націй не гнав на фронт. Він домовлявся з керівництвом країн, які формували вже експедиційні корпуси на східний фронт. Були румуни (вони воювали за свою Буковину,у них був привід ненавидіти комуністів), мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли), були пара дивізій іспанців. І все.
Але більше всіх було в не-німецькому складі Вермахту росіян (понад 2 мільони).
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:55

  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало

Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых


Только вот вы немного не договорили, что на бирже через р2р купить будет дороже, чем в банке кинуть на депозит на 3 месяца. И чтобы отбить разницу на 1300 у.е. понадобится около 5-7 месяцев, это при условии, что курс не свалится от текущзих 39 в р2р :wink:
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:57

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:10

Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:14

  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.


податки на імпорт і так є. 12% мито+20% ПДВ.
тепер буде ще +10%.

імпорт це не лише айфони, але і паливо\логістика, ліки, упаковка, та і будь яке барахло. пенсіонери в том числі оплатять цей податок.

Зеленський просто вчергове затягує мотузку на шиї громадян, бо його служки не бажають скорочувати чисельність держ.апарату, функцій держави, та особисте соціалістичне коритце.
чи відмовились вони від помічників чи халявного житла? навіщо зараз в києві 6 апеляційних судів у повному складі? не пробували економить?

буржуї дуже правильно роблять, що не дають гроші.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 08 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 4 разів.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:20

  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 08 сер, 2022 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:21

  Qwerty написав:
  alex_dvornichenko написав:
  xio13 написав:П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))

Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.

Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!

за несколько часов до нападения получил приказ прибыть к месту назначения 8)
Мизантрóп
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