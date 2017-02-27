Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:13
Зараз коментарі Лібо були б дуже доречними, все ж таки себе представляв як бойового офіцера, розвідника… Десь пропав!
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
Додано: Пон 08 сер, 2022 04:35
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:22
Не несіть лайню про те, в чому не розумієтесь.
Гітлер нікого з перелічених націй не гнав на фронт. Він домовлявся з керівництвом країн, які формували вже експедиційні корпуси на східний фронт. Були румуни (вони воювали за свою Буковину,у них був привід ненавидіти комуністів), мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли), були пара дивізій іспанців. І все.
Але більше всіх було в не-німецькому складі Вермахту росіян (понад 2 мільони).
Додано: Пон 08 сер, 2022 08:55
Только вот вы немного не договорили, что на бирже через р2р купить будет дороже, чем в банке кинуть на депозит на 3 месяца. И чтобы отбить разницу на 1300 у.е. понадобится около 5-7 месяцев, это при условии, что курс не свалится от текущзих 39 в р2р
Додано: Пон 08 сер, 2022 09:14
податки на імпорт і так є. 12% мито+20% ПДВ.
тепер буде ще +10%.
імпорт це не лише айфони, але і паливо\логістика, ліки, упаковка, та і будь яке барахло. пенсіонери в том числі оплатять цей податок.
Зеленський просто вчергове затягує мотузку на шиї громадян, бо його служки не бажають скорочувати чисельність держ.апарату, функцій держави, та особисте соціалістичне коритце.
чи відмовились вони від помічників чи халявного житла? навіщо зараз в києві 6 апеляційних судів у повному складі? не пробували економить?
буржуї дуже правильно роблять, що не дають гроші.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 08 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 08 сер, 2022 09:20
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 08 сер, 2022 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 сер, 2022 09:21
за несколько часов до нападения получил приказ прибыть к месту назначения
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