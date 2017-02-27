konstantin kirovograd написав:гитлер тоже всех с захваченных территорий гнал на фронт Румынов,венгров всяких. Не исключено что путлер засыпает в обнимку с майн кампф или тупо он его кумир
Не несіть лайню про те, в чому не розумієтесь. Гітлер нікого з перелічених націй не гнав на фронт. Він домовлявся з керівництвом країн, які формували вже експедиційні корпуси на східний фронт. Були румуни (вони воювали за свою Буковину,у них був привід ненавидіти комуністів), мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли), були пара дивізій іспанців. І все. Але більше всіх було в не-німецькому складі Вермахту росіян (понад 2 мільони).
DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти. з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
Только вот вы немного не договорили, что на бирже через р2р купить будет дороже, чем в банке кинуть на депозит на 3 месяца. И чтобы отбить разницу на 1300 у.е. понадобится около 5-7 месяцев, это при условии, что курс не свалится от текущзих 39 в р2р
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
податки на імпорт і так є. 12% мито+20% ПДВ. тепер буде ще +10%.
імпорт це не лише айфони, але і паливо\логістика, ліки, упаковка, та і будь яке барахло. пенсіонери в том числі оплатять цей податок.
Зеленський просто вчергове затягує мотузку на шиї громадян, бо його служки не бажають скорочувати чисельність держ.апарату, функцій держави, та особисте соціалістичне коритце. чи відмовились вони від помічників чи халявного житла? навіщо зараз в києві 6 апеляційних судів у повному складі? не пробували економить?
буржуї дуже правильно роблять, що не дають гроші.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 08 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 4 разів.
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 08 сер, 2022 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Так пусть НБУ обяжет банки продавать по вменяемому курсу и все прийдут в кассу банка. А так в банке валюты - нет, обменники - закрыть, курсы никто видеть не должен. Возвращаемся в 90-е - обменн у менял на дому по знакомству или если срочно 50 баксов, то на базаре в туалете.((
bamper Дык и 43 или сколько там в тылу тоже неплохо... Инвалидам и пенсам эмиссия и помощь НАТО вместо атомной бимбы на Барвиху с Алтаем Учителям с налогов останется нормально Главное в Раде зарплаты убрать до средней по Борисполю...