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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9833983498359836
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:46

  bamper написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к...
як вам таке вирішення проблеми бідності?


Так это для вас все-таки "поработать"? Еще, знаете, этим можно "наказывать" или "принуждать". Чем больше европейских ценностей тем лучше.
По логике вещей вы и 10% на импорт поддерживаете. Денег больше в казну пойдет, да? Заживем.

Бедность мышления хуже голода.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:34

  p_vovk74 написав:Не несіть лайню про те, в чому не розумієтесь.
Гітлер нікого з перелічених націй не гнав на фронт. Він домовлявся з керівництвом країн, які формували вже експедиційні корпуси на східний фронт. Були румуни (вони воювали за свою Буковину,у них був привід ненавидіти комуністів), мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли), були пара дивізій іспанців. І все.
Але більше всіх було в не-німецькому складі Вермахту росіян (понад 2 мільони).

а чего мадьяров в плен под воронежем не брали ? не дошли ? под сталинградом 130 тыс. итальянцев заблудилось.
pilker
 
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