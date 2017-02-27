Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к... як вам таке вирішення проблеми бідності?
Так это для вас все-таки "поработать"? Еще, знаете, этим можно "наказывать" или "принуждать". Чем больше европейских ценностей тем лучше. По логике вещей вы и 10% на импорт поддерживаете. Денег больше в казну пойдет, да? Заживем.
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
погоджуюсь. Функція податки = Ф(процент податку) дорівнює нулю при 0% і 100%. І має максимум, його треба шукати.
Упродовж війни понад 900 тисячний угорський військовий контингент перебував чи проходив через територію сучасної України, забезпечуючи виконання союзницьких обов’язків. Це склало понад 40 відсотків загального чисельного складу угорської армії у роки Другої світової війни. https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/stat ... viiny.html
bamper написав:
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к... як вам таке вирішення проблеми бідності?
Пенсіонерам, з яких половина має до 3 тис. такий варіант також підходить?