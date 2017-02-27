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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9833983498359836
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:46

  bamper написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к...
як вам таке вирішення проблеми бідності?


Так это для вас все-таки "поработать"? Еще, знаете, этим можно "наказывать" или "принуждать". Чем больше европейских ценностей тем лучше.
По логике вещей вы и 10% на импорт поддерживаете. Денег больше в казну пойдет, да? Заживем.

Бедность мышления хуже голода.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:51

  Schmit написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?

погоджуюсь. Функція податки = Ф(процент податку) дорівнює нулю при 0% і 100%. І має максимум, його треба шукати.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  p_vovk74 написав:мад'яри (те саме з Австро-Угорщиною, в них взагалі свої імперські бзіки, але далі Закарпаття не пішли)

Не точно:
Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі бою[4]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D1%96

Прикарпаття також окупували мадяри https://shron2.chtyvo.org.ua/Litopys_UP ... debd3gs8r6
Упродовж війни понад 900 тисячний угорський військовий контингент перебував чи проходив через територію сучасної України, забезпечуючи виконання союзницьких обов’язків. Це склало понад 40 відсотків загального чисельного складу угорської армії у роки Другої світової війни. https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/stat ... viiny.html

  bamper написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к...
як вам таке вирішення проблеми бідності?

Пенсіонерам, з яких половина має до 3 тис. такий варіант також підходить?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:37

  Вело написав:
  Schmit написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?

погоджуюсь. Функція податки = Ф(процент податку) дорівнює нулю при 0% і 100%. І має максимум, його треба шукати.

Поздоровляю.
Ви щойно описалу криву Лаффера.
Можливо хоч чомусь навчу місцевих "профі" на фін форумі :lol:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:45

  bamper написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

тут всім селом місцеві "патріоти" заганяють "попрацювати" за 100к...
як вам таке вирішення проблеми бідності?

Або пан, або пропав
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:58

  Moneta написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.


податки на імпорт і так є. 12% мито+20% ПДВ.
тепер буде ще +10%.

імпорт це не лише айфони, але і паливо\логістика, ліки, упаковка, та і будь яке барахло. пенсіонери в том числі оплатять цей податок.

Зеленський просто вчергове затягує мотузку на шиї громадян, бо його служки не бажають скорочувати чисельність держ.апарату, функцій держави, та особисте соціалістичне коритце.
чи відмовились вони від помічників чи халявного житла? навіщо зараз в києві 6 апеляційних судів у повному складі? не пробували економить?

буржуї дуже правильно роблять, що не дають гроші.

Тому що інші 5 аас знаходяться в інших містах?
Багато демагогії і ніяких цифр. І 10 популістичних лайків. Народу подобається. Наступному президенту не прийдеться довго придумувати обіцянки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:42

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.08.2022.........09.08.2022
дата розрахунку.............05.08.2022..........08.08.2022
Євро................................37,417.................37,2963...-0.32%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0199 (вчера 1.0232).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.32 (вчера 105.90)
После бурного роста в пятницу после 15-30 откатились примерно на половину этого роста.

Недельная сводка задерживается, т.к. НБУ устал от бурной деятельности в выходные и до сих пор не опубликовал анализ ликвидности. Да и официальный курс опубликовал с изрядным опозданием.
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