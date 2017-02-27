RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9834983598369837
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:49

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:НБУ разрешил обменникам покупать валюту по любому курсу

Сегодня в силу вступило постановление (https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_05082022_172) №172, позволяющее ставить обменникам свой курс на покупку валюты у населения.

Ранее в Украине действовало ограничение на выкуп наличной валюты не дешевле фиксированного курса Нацбанка. На сегодня он сохраняется на уровне 36,56 грн за доллар.

Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.


И это обозначает....???

гадаю відбувається процес максимального узаконювання роботи обмінників з метою введення нормального оподаткування. можливо наступним кроком буде введеня серйозної відповідальності за роботу поза межами "офіційного" ринку.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:55

  dimo_0n написав:
  phantom_systems написав:
  DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти.
з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало

Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых


Только вот вы немного не договорили, что на бирже через р2р купить будет дороже, чем в банке кинуть на депозит на 3 месяца. И чтобы отбить разницу на 1300 у.е. понадобится около 5-7 месяцев, это при условии, что курс не свалится от текущзих 39 в р2р :wink:

Это ещё вопрос, что вы получите через 3 месяца с этого депозита.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:07

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась чуть меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе возвращали приличные суммы.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 5.439 млрд. грн. (неделей ранее 0.975 млрд. грн.). Результат весьма существенный. В конце недели снова стали увеличиваться объемы суточного рефинанса. Цифры подозрительно груглые, что намекает на участие в процессе только одного достаточно крупного банка.

В результате интервенций на МБ было изъято из обороты 17.136 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 23.859 млрд. грн.)

Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.115 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 42.517 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 248.165 млрд. грн. (неделей ранее 245.472 млрд. грн.) Можно считать, что без изменений.

Раходы казначейства превысили доходы на 25.91 млрд. грн. (неделей ранее доходы 2.186 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 5.155 млрд. грн. (неделей ранее 2.274 млрд. грн.) Многовато. Возможно, это впервые проявился эффект от военных зарплат.

НБУ вернулся к восполнению дефицита валюты на МБ интервенциями.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,50;
Продал – 490,38.
После аномального избытка валюты все вернулось на круги своя. Чуда не произошло. Объем продажи несколько меньше среднего, если отбросить пару аномальных недель. Можно было бы этому уменьшению порадоваться, но мешает серьезное и достаточно затяжное падение оборотов как на МБ, так и по клиентским заявкам. После двух дней с аномально высоким предложением и, соответственно, объемом торгов, обороты просели ниже уровня, на котором длительное время пребывали до этого всплеска. Восстановления не видно. Период достаточно длительный, чтобы можно было говорить о снижении деловой активности.

Общая финансовая картина на этой неделе вернулась к тому состоянию, к которому мы привыкли на протяжении уже многих месяцев. При этом все показатели, кроме обналички, можно считать средними.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5514 раз.
Подякували: 17069 раз.
 
Профіль
54
28
31
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:18

  Сибарит написав:Недельная сводка задерживается, т.к. НБУ устал от бурной деятельности в выходные и до сих пор не опубликовал анализ ликвидности.

  bamper написав:НБУ разрешил обменникам покупать валюту по любому курсу

Сегодня в силу вступило постановление (https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_05082022_172) №172, позволяющее ставить обменникам свой курс на покупку валюты у населения.

Ранее в Украине действовало ограничение на выкуп наличной валюты не дешевле фиксированного курса Нацбанка. На сегодня он сохраняется на уровне 36,56 грн за доллар.

Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.

Тоже уже от такой ежедневной херни устала.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 31.07.19
Подякував: 268 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:25

  bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.

Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
habibuban
 
Повідомлень: 396
З нами з: 20.09.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:59

  Schmit написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?

Якщо ми ідем в ЄС, то тре робити як в ЄС. Єдиний спільний простір для товарів, послуг і робочої сили.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29426
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:НБУ разрешил обменникам покупать валюту по любому курсу

Сегодня в силу вступило постановление (https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_05082022_172) №172, позволяющее ставить обменникам свой курс на покупку валюты у населения.

Ранее в Украине действовало ограничение на выкуп наличной валюты не дешевле фиксированного курса Нацбанка. На сегодня он сохраняется на уровне 36,56 грн за доллар.

Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.


И это обозначает....???

можуть викупати ПА8,
Приїзжаєш в Ужгород, а там на вокзалі обмінка 8/40
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29426
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:41

Спасибо, Сибарит. Чудес не бывает...
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 21.09.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:43

НБУ підсумував станом на 1 серпня

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 13984
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 9834983598369837
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1629 11408215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 16:59
Ой+
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3100, 3101, 3102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31012 33161217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 08:34
wtf
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22539911
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3470)
08.08.2022 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.