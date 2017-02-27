Ранее в Украине действовало ограничение на выкуп наличной валюты не дешевле фиксированного курса Нацбанка. На сегодня он сохраняется на уровне 36,56 грн за доллар.
Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
И это обозначает....???
гадаю відбувається процес максимального узаконювання роботи обмінників з метою введення нормального оподаткування. можливо наступним кроком буде введеня серйозної відповідальності за роботу поза межами "офіційного" ринку.
DmitryK написав:людина тільки відкрила для себе defi, дайте помріяти. з часом, зрозуміє, що 99% дефайів падає в нуль через скам, понці, хаки, атаки фондів і тд. за таких ризиків, 25-35% це дуже мало
Можно просто на больших биржах стэйблы и фиат в долг давать под ~10% годовых
Только вот вы немного не договорили, что на бирже через р2р купить будет дороже, чем в банке кинуть на депозит на 3 месяца. И чтобы отбить разницу на 1300 у.е. понадобится около 5-7 месяцев, это при условии, что курс не свалится от текущзих 39 в р2р
Это ещё вопрос, что вы получите через 3 месяца с этого депозита.
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась чуть меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе возвращали приличные суммы. В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 5.439 млрд. грн. (неделей ранее 0.975 млрд. грн.). Результат весьма существенный. В конце недели снова стали увеличиваться объемы суточного рефинанса. Цифры подозрительно груглые, что намекает на участие в процессе только одного достаточно крупного банка.
В результате интервенций на МБ было изъято из обороты 17.136 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 23.859 млрд. грн.)
Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.115 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 42.517 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 248.165 млрд. грн. (неделей ранее 245.472 млрд. грн.) Можно считать, что без изменений.
Раходы казначейства превысили доходы на 25.91 млрд. грн. (неделей ранее доходы 2.186 млрд. грн.)
За неделю было обналичено 5.155 млрд. грн. (неделей ранее 2.274 млрд. грн.) Многовато. Возможно, это впервые проявился эффект от военных зарплат.
НБУ вернулся к восполнению дефицита валюты на МБ интервенциями. Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 7,50; Продал – 490,38. После аномального избытка валюты все вернулось на круги своя. Чуда не произошло. Объем продажи несколько меньше среднего, если отбросить пару аномальных недель. Можно было бы этому уменьшению порадоваться, но мешает серьезное и достаточно затяжное падение оборотов как на МБ, так и по клиентским заявкам. После двух дней с аномально высоким предложением и, соответственно, объемом торгов, обороты просели ниже уровня, на котором длительное время пребывали до этого всплеска. Восстановления не видно. Период достаточно длительный, чтобы можно было говорить о снижении деловой активности.
Общая финансовая картина на этой неделе вернулась к тому состоянию, к которому мы привыкли на протяжении уже многих месяцев. При этом все показатели, кроме обналички, можно считать средними.
bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Якщо ми ідем в ЄС, то тре робити як в ЄС. Єдиний спільний простір для товарів, послуг і робочої сили.