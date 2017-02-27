Додано: Пон 08 сер, 2022 16:07

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась чуть меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе возвращали приличные суммы.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 5.439 млрд. грн. (неделей ранее 0.975 млрд. грн.). Результат весьма существенный. В конце недели снова стали увеличиваться объемы суточного рефинанса. Цифры подозрительно груглые, что намекает на участие в процессе только одного достаточно крупного банка.



В результате интервенций на МБ было изъято из обороты 17.136 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 23.859 млрд. грн.)



Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.115 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 42.517 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 248.165 млрд. грн. (неделей ранее 245.472 млрд. грн.) Можно считать, что без изменений.



Раходы казначейства превысили доходы на 25.91 млрд. грн. (неделей ранее доходы 2.186 млрд. грн.)



За неделю было обналичено 5.155 млрд. грн. (неделей ранее 2.274 млрд. грн.) Многовато. Возможно, это впервые проявился эффект от военных зарплат.



НБУ вернулся к восполнению дефицита валюты на МБ интервенциями.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,50;

Продал – 490,38.

После аномального избытка валюты все вернулось на круги своя. Чуда не произошло. Объем продажи несколько меньше среднего, если отбросить пару аномальных недель. Можно было бы этому уменьшению порадоваться, но мешает серьезное и достаточно затяжное падение оборотов как на МБ, так и по клиентским заявкам. После двух дней с аномально высоким предложением и, соответственно, объемом торгов, обороты просели ниже уровня, на котором длительное время пребывали до этого всплеска. Восстановления не видно. Период достаточно длительный, чтобы можно было говорить о снижении деловой активности.



Общая финансовая картина на этой неделе вернулась к тому состоянию, к которому мы привыкли на протяжении уже многих месяцев. При этом все показатели, кроме обналички, можно считать средними.