bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Якщо ми ідем в ЄС, то тре робити як в ЄС. Єдиний спільний простір для товарів, послуг і робочої сили.
Сибарит написав: Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.
Спасибо коллега за шикарный обзор. По поводу ОВГЗ. За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во. Значит имеет место переход ОВГЗ из собственности банков, в собственность ОВГЗ.
Что это было на самом деле мне не понятно. На балансе банков сокращение на 3,562 На балансе НБУ рост на 3,464 млрд