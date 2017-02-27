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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9835983698379838>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:25

  bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.

Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
habibuban
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:59

  Schmit написав:
  Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.

Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки.
От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно).
А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?

Якщо ми ідем в ЄС, то тре робити як в ЄС. Єдиний спільний простір для товарів, послуг і робочої сили.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:НБУ разрешил обменникам покупать валюту по любому курсу

Сегодня в силу вступило постановление (https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_05082022_172) №172, позволяющее ставить обменникам свой курс на покупку валюты у населения.

Ранее в Украине действовало ограничение на выкуп наличной валюты не дешевле фиксированного курса Нацбанка. На сегодня он сохраняется на уровне 36,56 грн за доллар.

Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.


И это обозначает....???

можуть викупати ПА8,
Приїзжаєш в Ужгород, а там на вокзалі обмінка 8/40
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:41

Спасибо, Сибарит. Чудес не бывает...
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:43

НБУ підсумував станом на 1 серпня

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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:13

  Сибарит написав:
Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.


Спасибо коллега за шикарный обзор.
По поводу ОВГЗ.
За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во. Значит имеет место переход ОВГЗ из собственности банков, в собственность ОВГЗ.

Что это было на самом деле мне не понятно.
На балансе банков сокращение на 3,562
На балансе НБУ рост на 3,464 млрд
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во.

Спасибо!
Вы раскрыли тайну непонятной суммы. Я недосмотрел.

Если НБУ по какой-то причине купил облигации у банка, это тоже эмиссия, поскольку гривна из НБУ вышля в оборот. Мы же считаем за эмиссию рефинанс. Единственный из понятных мне случаев, когда это не следует считать эмиссией - переход в собственность залога, но это кажется маловероятным.

Неужели НБУ начал проводить интервенции и на рынке облигаций?

Я пока не буду спешить править показатели эмиссии, а вот общий объем военных облигаций на балансе НБУ, пожалуй, сейчас поправлю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:53

США нададуть Україні додатково $4,5 млрд фінансової допомоги

Сполучені Штати нададуть уряду України додатково $4,5 млрд. Таким чином загальна бюджетна підтримка з моменту вторгнення Росії у лютому становитиме $8,5 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Фінансування, яке координується з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме уряду України траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні, повідомило USAID.

Кошти США мають допомогти українському уряду зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

P.S. США не німці - вони 100% дадуть кошти.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 08 сер, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:56

  habibuban написав:
  bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.

Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.


Ну или в двоичной
Идет прохожий и смотрит на вывеску
Дол. США: 101000.01010100011
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:01

  Хомякоид написав:
  habibuban написав:
  bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.

Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.


Ну или в двоичной
Идет прохожий и смотрит на вывеску
Дол. США: 101000.01010100011

В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
habibuban
 
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