bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Вело написав:Schmit Якщо не буде податків найбідніші зовсім не матимуть дохода.
Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Якщо ми ідем в ЄС, то тре робити як в ЄС. Єдиний спільний простір для товарів, послуг і робочої сили.
Сибарит написав: Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Цифра непривычно малая и подозрительно дробная. Информации о подходящих погашениях я не нашел, поэтому будем считать это объемом выкупа за неделю. В любом случае эта цифра - чистая эмиссия за счет облигаций за неделю. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 258.46 млрд.
Спасибо коллега за шикарный обзор. По поводу ОВГЗ. За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во. Значит имеет место переход ОВГЗ из собственности банков, в собственность ОВГЗ.
Что это было на самом деле мне не понятно. На балансе банков сокращение на 3,562 На балансе НБУ рост на 3,464 млрд
Evgeny написав:За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во.
Спасибо! Вы раскрыли тайну непонятной суммы. Я недосмотрел.
Если НБУ по какой-то причине купил облигации у банка, это тоже эмиссия, поскольку гривна из НБУ вышля в оборот. Мы же считаем за эмиссию рефинанс. Единственный из понятных мне случаев, когда это не следует считать эмиссией - переход в собственность залога, но это кажется маловероятным.
Неужели НБУ начал проводить интервенции и на рынке облигаций?
Я пока не буду спешить править показатели эмиссии, а вот общий объем военных облигаций на балансе НБУ, пожалуй, сейчас поправлю.
Сполучені Штати нададуть уряду України додатково $4,5 млрд. Таким чином загальна бюджетна підтримка з моменту вторгнення Росії у лютому становитиме $8,5 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Фінансування, яке координується з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме уряду України траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні, повідомило USAID.
Кошти США мають допомогти українському уряду зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.
P.S. США не німці - вони 100% дадуть кошти.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 08 сер, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Ну или в двоичной Идет прохожий и смотрит на вывеску Дол. США: 101000.01010100011
bamper написав:Теперь это ограничение убрали — обменники смогут устанавливать любые курсы выкупа доллара и евро.
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Ну или в двоичной Идет прохожий и смотрит на вывеску Дол. США: 101000.01010100011
В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол. Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал. А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.