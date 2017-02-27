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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9835983698379838
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

habibuban написав:
  Хомякоид написав:
  habibuban написав:Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.


Ну или в двоичной
Идет прохожий и смотрит на вывеску
Дол. США: 101000.01010100011

В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.


Чого всі про морзянку забули.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:08

  habibuban написав:В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.


Тогда лучше мигать.
Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть.
Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс.
Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону. :D
Хомякоид
 
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