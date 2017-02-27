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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:07
habibuban написав: Хомякоид написав: habibuban написав:
Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Ну или в двоичной
Идет прохожий и смотрит на вывеску
Дол. США: 101000.01010100011
В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
Чого всі про морзянку забули.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:08
habibuban написав:
В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
Тогда лучше мигать.
Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть.
Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс.
Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:00
Хомякоид написав: habibuban написав:
В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
Тогда лучше мигать.
Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть.
Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс.
Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону.
какие нолики, морзянкой можно сразу цифры семафорить
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:41
Сибарит написав: Evgeny написав:
За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во.
Спасибо!
Вы раскрыли тайну непонятной суммы. Я недосмотрел.
Если НБУ по какой-то причине купил облигации у банка, это тоже эмиссия, поскольку гривна из НБУ вышля в оборот. Мы же считаем за эмиссию рефинанс. Единственный из понятных мне случаев, когда это не следует считать эмиссией - переход в собственность залога, но это кажется маловероятным.
Неужели НБУ начал проводить интервенции и на рынке облигаций?
Я пока не буду спешить править показатели эмиссии, а вот общий объем военных облигаций на балансе НБУ, пожалуй, сейчас поправлю.
Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:22
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
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