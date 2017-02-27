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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9835983698379838
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

habibuban написав:
  Хомякоид написав:
  habibuban написав:Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.)
К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так:
доллар США: F5A
Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.


Ну или в двоичной
Идет прохожий и смотрит на вывеску
Дол. США: 101000.01010100011

В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.


Чого всі про морзянку забули.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:08

  habibuban написав:В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.


Тогда лучше мигать.
Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть.
Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс.
Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону. :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:00

  Хомякоид написав:
  habibuban написав:В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол.
Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал.
А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.


Тогда лучше мигать.
Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть.
Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс.
Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону. :D


какие нолики, морзянкой можно сразу цифры семафорить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:41

  Сибарит написав:
  Evgeny написав:За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во.

Спасибо!
Вы раскрыли тайну непонятной суммы. Я недосмотрел.

Если НБУ по какой-то причине купил облигации у банка, это тоже эмиссия, поскольку гривна из НБУ вышля в оборот. Мы же считаем за эмиссию рефинанс. Единственный из понятных мне случаев, когда это не следует считать эмиссией - переход в собственность залога, но это кажется маловероятным.

Неужели НБУ начал проводить интервенции и на рынке облигаций?

Я пока не буду спешить править показатели эмиссии, а вот общий объем военных облигаций на балансе НБУ, пожалуй, сейчас поправлю.


Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.


И какой же банк так отличился?
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