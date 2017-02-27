habibuban написав:Причем можно устанавливать курсы даже в шестидесятиричной системе(или любой другой, двоичной, восмиричной и т.д.) К примеру курс покупки доллара может выглядеть вот так: доллар США: F5A Люди, проходя мимо, будут сильно удивляться новому курсу.
Ну или в двоичной Идет прохожий и смотрит на вывеску Дол. США: 101000.01010100011
В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол. Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал. А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
habibuban написав:В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол. Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал. А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
Тогда лучше мигать. Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть. Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс. Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону.
habibuban написав:В двоичной тогда можно и в рельсу выстукивать или лучше в колокол. Идет прохожий, а там колокольный звон: и уху приятно и курс узнал. А еще лучше было бы играть музыку, в зависимости от курса. Если курс хороший, то и музыка хорошая. А, если плохой, то играть лебединое озеро, к примеру.
Тогда лучше мигать. Можна курс в конце улицы за 5 км. узреть. Посмотрел мигание, сосчитал нолики еденички, быстро на коленке в блокнотике поделил/перемножил и знаешь курс. Так курсы на всей улице можна узнать, 5 км. в одну и в другую сторону.
какие нолики, морзянкой можно сразу цифры семафорить
Evgeny написав:За пятницу общее кол-во ОВГЗ номинированных в гривнах не увеличилось. Значит это не эмиссия. Объем ОВГЗ на балансе банков сократился примерно на то же самое кол-во.
Спасибо! Вы раскрыли тайну непонятной суммы. Я недосмотрел.
Если НБУ по какой-то причине купил облигации у банка, это тоже эмиссия, поскольку гривна из НБУ вышля в оборот. Мы же считаем за эмиссию рефинанс. Единственный из понятных мне случаев, когда это не следует считать эмиссией - переход в собственность залога, но это кажется маловероятным.
Неужели НБУ начал проводить интервенции и на рынке облигаций?
Я пока не буду спешить править показатели эмиссии, а вот общий объем военных облигаций на балансе НБУ, пожалуй, сейчас поправлю.
Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
Schmit написав:Ніхто ж не пропонує відміняти існуючі податки, яких, як на мене, і так більш ніж достатньо. Нові податки під час війни принесуть тільки додаткові руйнування економіки. От по митах на авто, спочатку відмінили все (одна крайність), потім переполошились, через ввезення елітних - повернули все взад (друга крайність). В результаті знову ніхто нічого не купує (ну умовно). А чому б замість крайнощів (повної відміни мит) не зменшити мита на авто, наприклад до рівня Польщі, а залишити чи збільшити лише на ненависні "елітні"?
Та купляють тарадайки все одно чимало:
У липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік і майже вдвічі менше, ніж у червні цього року, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому. Подробнее на: https://ukrautoprom.com.ua/lypnevi-reye ... zmytnennya
Податки десь треба брати, можливо намагатись з автівок це совкові пережитки, але в ЄС бачимо і прогресивний податок до 75% (ввести такий і зразу питання із захмарними зарплатами суддям чи держтопам вирішиться) в інших країнах значні податки на нерухомість, страховки на ті ж речі, які в нас за рахунок податків намагаються закрити. Не можемо взяти частину якоїсь системи в плані видатків і приштопати її до своєї в плані податків. Треба повністю переймати те, що підходить, а не ліпити Франкенштейна.