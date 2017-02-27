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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9836983798389839
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:02

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
Visky
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  #<1 ... 9836983798389839
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