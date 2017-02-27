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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:02
Evgeny написав: Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
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Visky
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