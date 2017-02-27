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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:02
Evgeny написав: Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
alex10 написав:
Дивлюсь, що після постанови про обмінки ніхто на гілці не в курсі про курси
дивлюся курси у телеграм-боті
на зараз:долл 39,20/39,60
евро 39,40/40,00
на 10ту ранку було:
долл 39,10/39,50
евро 39,30/40,00
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:14
quote="5471911:Visky"
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Evgeny написав: Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
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Вони в липні підняли % по депо 20%, але в серпні вернули до середньориночних.
Може закрили проблему ліквідності та й заспокоїлися.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:41
Власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності. https://www.reuters.com/article/ukraine ... SL1N2ZG15C
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:46
Evgeny написав: Aps написав:
Evgeny написав:схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
Давно пора...
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08
edvardd написав:
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🇺🇸USD 39.80 40.00
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:12
и на чем в этот раз растем?
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