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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9836983798389839
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:02

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

  alex10 написав:Дивлюсь, що після постанови про обмінки ніхто на гілці не в курсі про курси :)


дивлюся курси у телеграм-боті

на зараз:долл 39,20/39,60
евро 39,40/40,00

на 10ту ранку було:
долл 39,10/39,50
евро 39,30/40,00
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:14

quote="5471911:Visky"
====
  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
=====

Вони в липні підняли % по депо 20%, але в серпні вернули до середньориночних.
Може закрили проблему ліквідності та й заспокоїлися.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:41

Власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.
https://www.reuters.com/article/ukraine ... SL1N2ZG15C
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:46

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
Давно пора...
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08

  edvardd написав:Запорожье
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🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
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Re: Валютний ринок в контексті ДС

и на чем в этот раз растем?
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