RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9837983898399840>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:02

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 27.04.10
Подякував: 78 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

  alex10 написав:Дивлюсь, що після постанови про обмінки ніхто на гілці не в курсі про курси :)


дивлюся курси у телеграм-боті

на зараз:долл 39,20/39,60
евро 39,40/40,00

на 10ту ранку було:
долл 39,10/39,50
евро 39,30/40,00
prodigy
 
Повідомлень: 8295
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:14

quote="5471911:Visky"
====
  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно
І це вже мабуть кандидат на виліт, проблеми очевидні?
=====

Вони в липні підняли % по депо 20%, але в серпні вернули до середньориночних.
Може закрили проблему ліквідності та й заспокоїлися.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:41

Власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.
https://www.reuters.com/article/ukraine ... SL1N2ZG15C
greenozon
 
Повідомлень: 13996
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:46

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
Давно пора...
asti
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.60 39.90
🇪🇺EUR 40.10 40.50

🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7668
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

и на чем в этот раз растем?
striped
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3100 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:24

striped На війні, на цьому глобальному повзучому тренді вгору. Інші рухи - то коливання в межах цього тренду, з піками в 21-29 числах місяця і мінімумами в 3-7 числах
Востаннє редагувалось Visky в Вів 09 сер, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 27.04.10
Подякував: 78 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:29

  striped написав:и на чем в этот раз растем?


когда падает принос, то поднимают прием...
%туда-сюда, там-сям%
prodigy
 
Повідомлень: 8295
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:45

  Visky написав:striped На війні, на цьому глобальному повзучому тренді вгору. Інші рухи - то коливання в межах цього тренду, з піками в 21-29 числах місяця і мінімумами в 3-7 числах

як почне пищати долярчик "демояпремія", значить курс іде в гори
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29448
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9837983898399840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1630 11409117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 18:40
BIGor
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3100, 3101, 3102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31012 33162590
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 08:34
wtf
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22540377
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.