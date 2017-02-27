Evgeny написав:
Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
Банкиры не обманули
Сегодня уже видно уменьшение общей суммы тендерного рефинанса в статистике от НБУ.
Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Это переход на баланс НБУ залога за невозвращенный рефинанс. Движения денег при этом не происходило, поэтому в расчете эмиссии эта сумма не участвует. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.575
млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,, до исправления 19.115)С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 45.977 млрд. грн.
(было 42.517)
Честно признаться, я весьма удивлен, что такая операция прошла с платежеспособным банком. Это можно рассматривать как весьма опасный прецедент принуждения НБУ к покупке облигаций по цене выше, чем текущая цена на вторичке. При дисконте на бирже более 10% от номинала эта операция обретает экономический смысл. Может быть я склонен к деспотии, но я бы такое пресекал на корню.
Я помню, что действие критериев для отнесения банка к неплатежеспособным по формальным признакам приостановлено, но это не делает невозможным принятие такого решения по объективным факторам. Невозврат рефинанса - повод существенный.
Aps написав:
«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.