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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9837983898399840
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.


И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно


Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?

«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:51

  striped написав:и на чем в этот раз растем?

Вот получим 8 миллиардов помощи, так сразу гривна и пойдет на укрепление.
А пока... "маємо те що маємо" :|
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:55

Батьку, закінчуйте торгувати, бо здачі нема чим давати

  Aps написав:Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?

«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

Рефін 27%, ОВДП 11% : закінчуйте торгувати, бо здачі нема чим давати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:09

Корректировка недельного отчета

  Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

Банкиры не обманули :)
Сегодня уже видно уменьшение общей суммы тендерного рефинанса в статистике от НБУ.

Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Это переход на баланс НБУ залога за невозвращенный рефинанс. Движения денег при этом не происходило, поэтому в расчете эмиссии эта сумма не участвует. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.575 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,, до исправления 19.115)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 45.977 млрд. грн. (было 42.517)


Честно признаться, я весьма удивлен, что такая операция прошла с платежеспособным банком. Это можно рассматривать как весьма опасный прецедент принуждения НБУ к покупке облигаций по цене выше, чем текущая цена на вторичке. При дисконте на бирже более 10% от номинала эта операция обретает экономический смысл. Может быть я склонен к деспотии, но я бы такое пресекал на корню.
Я помню, что действие критериев для отнесения банка к неплатежеспособным по формальным признакам приостановлено, но это не делает невозможным принятие такого решения по объективным факторам. Невозврат рефинанса - повод существенный.

  Aps написав:«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:26

  Сибарит написав: Похоже, что не смог расплатиться другой банк.

Ім"я сєстра, ім"я (с)
flyman
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  #<1 ... 9837983898399840
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