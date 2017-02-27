RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9837983898399840
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Evgeny написав:
  Aps написав:
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.


И какой же банк так отличился?

СИЧ но это не точно


Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?

«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:51

  striped написав:и на чем в этот раз растем?

Вот получим 8 миллиардов помощи, так сразу гривна и пойдет на укрепление.
А пока... "маємо те що маємо" :|
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:55

Батьку, закінчуйте торгувати, бо здачі нема чим давати

  Aps написав:Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?

«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

Рефін 27%, ОВДП 11% : закінчуйте торгувати, бо здачі нема чим давати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:09

Корректировка недельного отчета

  Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

Банкиры не обманули :)
Сегодня уже видно уменьшение общей суммы тендерного рефинанса в статистике от НБУ.

Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Это переход на баланс НБУ залога за невозвращенный рефинанс. Движения денег при этом не происходило, поэтому в расчете эмиссии эта сумма не участвует. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.575 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,, до исправления 19.115)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 45.977 млрд. грн. (было 42.517)


Честно признаться, я весьма удивлен, что такая операция прошла с платежеспособным банком. Это можно рассматривать как весьма опасный прецедент принуждения НБУ к покупке облигаций по цене выше, чем текущая цена на вторичке. При дисконте на бирже более 10% от номинала эта операция обретает экономический смысл. Может быть я склонен к деспотии, но я бы такое пресекал на корню.
Я помню, что действие критериев для отнесения банка к неплатежеспособным по формальным признакам приостановлено, но это не делает невозможным принятие такого решения по объективным факторам. Невозврат рефинанса - повод существенный.

  Aps написав:«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5518 раз.
Подякували: 17078 раз.
 
Профіль
54
28
31
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:26

  Сибарит написав: Похоже, что не смог расплатиться другой банк.

Ім"я сєстра, ім"я (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:34

  Visky написав:striped На війні, на цьому глобальному повзучому тренді вгору. Інші рухи - то коливання в межах цього тренду, з піками в 21-29 числах місяця і мінімумами в 3-7 числах

Так, а всі минулі місяці війни не було. Коли свої вивозили та виводили гроші з країни.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 31.07.19
Подякував: 268 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:52

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.08.2022..........10.08.2022
дата розрахунку.............08.08.2022...........09.08.2022
Євро................................37,2963................37,3804...+0.23%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0222 (вчера 1.0199).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.20 (вчера 106.32)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 серпня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 452 466 644,06 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 11.01.2023 - 154 дня - 11,99% - 3 360 079 366,62 грн;
- до 05.07.2023 - 329 дней - 14,00% - 9 156 540,40 грн;
- до 27.09.2023 - 413 дней - 16,00% - 51 295 146,50 грн;
- до 15.06.2023 - 309 дней - 2,50% - 856 266,99 евро.
Серьезный интерес вызвали только самые короткие бумаги, по ним были удовлетворены все заявки. Доходность в результате повысилась.
По годовым было отклонено одно предложение на достаточно крупную сумму со слишком большим аппетитом.
По остальным двум выпускам, включая евровый, также отклонили по одной заявке с завышенной доходностью, но суммы там были скромные.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5518 раз.
Подякували: 17078 раз.
 
Профіль
54
28
31
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Aps написав:«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн

НБУ закриє скандальний банк: правління вже підготувало рішення https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm
У банку поширили інформацію про те, що вони першими достроково погасили заборгованість перед НБУ, що виділялася на рефінансування. Щоправда, джерела до НБУ при цьому додають: частину боргу насправді списали.
Раніше "Січ" встановив комісію на переказ коштів із поточного рахунку в національній валюті – 2,5% до 500 тис. грн, та 10% – для переказів понад 500 тис. грн. Це є абсолютним рекордом для банківського сектору в нашій країні.
Ймовірно, так фінансова установа намагалася врятуватися від втечі клієнтів, проте зі своїм завданням не впоралася.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5237
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:04

Україна отримає грант на 4,5 млрд дол.: підписано угоду

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна і Світовий банк підписали угоду про надання гранту Києву на 4,5 млрд доларів, повідомили у Мінфіні, пише УНН.
"Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
Кошти були надані США та направлені до цільового фонду багатьох донорів у межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
«Висловлюю вдячність уряду США та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову держави», - зазначив під час підписання угоди міністр фінансів Сергій Марченко.
Грант буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, вказали у Мінфіні.
P.S. Ну так, Байден не Шольц.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6298 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9837983898399840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3100, 3101, 3102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31013 33162792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 16:41
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1631 11409244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 16:40
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22540427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1123)
09.08.2022 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.