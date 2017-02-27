Додано: Вів 09 сер, 2022 13:09

Evgeny написав: Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс. Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.

Aps написав: «Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых. «Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.

Банкиры не обманулиСегодня уже видно уменьшение общей суммы тендерного рефинанса в статистике от НБУ.Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Это переход на баланс НБУ залога за невозвращенный рефинанс. Движения денег при этом не происходило, поэтому в расчете эмиссии эта сумма не участвует. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,, до исправления 19.115)(было 42.517)Честно признаться, я весьма удивлен, что такая операция прошла с платежеспособным банком. Это можно рассматривать как весьма опасный прецедент принуждения НБУ к покупке облигаций по цене выше, чем текущая цена на вторичке. При дисконте на бирже более 10% от номинала эта операция обретает экономический смысл. Может быть я склонен к деспотии, но я бы такое пресекал на корню.Я помню, что действие критериев для отнесения банка к неплатежеспособным по формальным признакам приостановлено, но это не делает невозможным принятие такого решения по объективным факторам. Невозврат рефинанса - повод существенный.Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.