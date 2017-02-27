Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
И какой же банк так отличился?
СИЧ но это не точно
Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?
«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Aps написав:Рассчитались овгз, а не деньгами что ли?
«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Рефін 27%, ОВДП 11% : закінчуйте торгувати, бо здачі нема чим давати
Evgeny написав:Мне банкиры нашептали что это схлопнули залог за непогашенный рефинанс.
Банкиры не обманули Сегодня уже видно уменьшение общей суммы тендерного рефинанса в статистике от НБУ.
Количество облигаций на балансе НБУ в пятницу увеличилось на 3.46 млрд. Это переход на баланс НБУ залога за невозвращенный рефинанс. Движения денег при этом не происходило, поэтому в расчете эмиссии эта сумма не участвует. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 255 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.575 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 35.384 млрд. грн,, до исправления 19.115)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 45.977 млрд. грн. (было 42.517)
Честно признаться, я весьма удивлен, что такая операция прошла с платежеспособным банком. Это можно рассматривать как весьма опасный прецедент принуждения НБУ к покупке облигаций по цене выше, чем текущая цена на вторичке. При дисконте на бирже более 10% от номинала эта операция обретает экономический смысл. Может быть я склонен к деспотии, но я бы такое пресекал на корню. Я помню, что действие критериев для отнесения банка к неплатежеспособным по формальным признакам приостановлено, но это не делает невозможным принятие такого решения по объективным факторам. Невозврат рефинанса - повод существенный.
Aps написав:«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым крупным возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых.
Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............09.08.2022..........10.08.2022 дата розрахунку.............08.08.2022...........09.08.2022 Євро................................37,2963................37,3804...+0.23% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0222 (вчера 1.0199).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.20 (вчера 106.32)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 3 452 466 644,06 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 11.01.2023 - 154 дня - 11,99% - 3 360 079 366,62 грн; - до 05.07.2023 - 329 дней - 14,00% - 9 156 540,40 грн; - до 27.09.2023 - 413 дней - 16,00% - 51 295 146,50 грн; - до 15.06.2023 - 309 дней - 2,50% - 856 266,99 евро. Серьезный интерес вызвали только самые короткие бумаги, по ним были удовлетворены все заявки. Доходность в результате повысилась. По годовым было отклонено одно предложение на достаточно крупную сумму со слишком большим аппетитом. По остальным двум выпускам, включая евровый, также отклонили по одной заявке с завышенной доходностью, но суммы там были скромные.
Aps написав:«Банк Сич», стал первым банком, досрочно погасившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн
НБУ закриє скандальний банк: правління вже підготувало рішення https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm У банку поширили інформацію про те, що вони першими достроково погасили заборгованість перед НБУ, що виділялася на рефінансування. Щоправда, джерела до НБУ при цьому додають: частину боргу насправді списали. Раніше "Січ" встановив комісію на переказ коштів із поточного рахунку в національній валюті – 2,5% до 500 тис. грн, та 10% – для переказів понад 500 тис. грн. Це є абсолютним рекордом для банківського сектору в нашій країні. Ймовірно, так фінансова установа намагалася врятуватися від втечі клієнтів, проте зі своїм завданням не впоралася.
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна і Світовий банк підписали угоду про надання гранту Києву на 4,5 млрд доларів, повідомили у Мінфіні, пише УНН. "Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні. Кошти були надані США та направлені до цільового фонду багатьох донорів у межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». «Висловлюю вдячність уряду США та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову держави», - зазначив під час підписання угоди міністр фінансів Сергій Марченко. Грант буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, вказали у Мінфіні. P.S. Ну так, Байден не Шольц.