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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:46
Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны.
Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
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antey1969
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ