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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9838983998409841
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны.
Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.

Беру свои слова назад.
Это действительно был он. Сегодня признан неплатежеспособным.

А все таки последовательность событий (или пауза между событиями) странная. Как-то очень долго думали после факта невыплаты.
Сибарит
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