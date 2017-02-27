Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны.
Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны.
Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Беру свои слова назад.
Это действительно был он. Сегодня признан неплатежеспособным.
А все таки последовательность событий (или пауза между событиями) странная. Как-то очень долго думали после факта невыплаты.
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