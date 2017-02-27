Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны. Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43 Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони. Щось дивно. Раніше такого не було.
Сибарит написав:Это действительно был он. Сегодня признан неплатежеспособным.
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
knoppixx написав:Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43 Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони. Щось дивно. Раніше такого не було.
knoppixx написав:Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43 Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони. Щось дивно. Раніше такого не було.
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.