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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9839984098419842>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Проценты по ОВГЗ почти в два раза ниже рефинанса. Удивительно, что эти бумаги вобще кому-то нужны.
Предполагаю, что основной выкуп сделали госы, дабы не получилось уж совсем неприличных цифр в итоге на аукционе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Похожая сумма видна в анализе ликвидности. Похоже, что не смог расплатиться другой банк.

Беру свои слова назад.
Это действительно был он. Сегодня признан неплатежеспособным.

А все таки последовательность событий (или пауза между событиями) странная. Как-то очень долго думали после факта невыплаты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

он хоть дал страждущим беднягам, стоявшим с шести утра под входом 2 недели назад, "открутить как следует" ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:13

аккорд банк

  prodigy написав:
  alex10 написав:Дивлюсь, що після постанови про обмінки ніхто на гілці не в курсі про курси :)


дивлюся курси у телеграм-боті

на зараз:долл 39,20/39,60
евро 39,40/40,00

на 10ту ранку було:
долл 39,10/39,50
евро 39,30/40,00

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43
Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони.
Щось дивно. Раніше такого не було.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:16

  Сибарит написав:Это действительно был он. Сегодня признан неплатежеспособным.

Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
И как можно было этой помойке давать рефинанс...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:22

  knoppixx написав:Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43
Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони.
Щось дивно. Раніше такого не було.
асфальт от жары плавится ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:26

  flysoulfly написав:
  knoppixx написав:Вітаю шановне товариство! Мелітополь usd 41.5—43
Якась дивина коїться на Запоріжжі: відсьогодні з Запоріжжя до Мелітополя заборонено виїзд вантажних авто масою понад 3 тони.
Щось дивно. Раніше такого не було.
асфальт от жары плавится ?

верно,41.5—43 жарко :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сумніваюсь на рахунок спеки. Шлях йде через каменскоє. Там авто їдуть через поле. Асфальту немає зовсім. Цікаво саме те, що з Васил‘ївки до Запоріжжя теж вантажні автівки не випускають. Якась маячня
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:33

  vitaliian написав:
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
И как можно было этой помойке давать рефинанс...

В тексте от НБУ меня поразило другое:
АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.

Яке прикре самогубство...
Сибарит
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