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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:35
Який банк наступний?
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Investor_K
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:37
Investor_K написав:
Який банк наступний?
рвс или 3/4
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Мизантрóп
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41
Мизантрóп написав: Investor_K написав:
Який банк наступний?
рвс или 3/4
Ну и ипусть, зато прозрачней свет
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Investor_K
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41
Мизантрóп написав: Investor_K написав:
Який банк наступний?
рвс или 3/4
да,
"дайте две"
почему эти? - потому что хоть там меня нет
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:51
Investor_K написав:
Який банк наступний?
судя по первым двум - еще какой-нибудь не "дружащий" с Головою.
Головою НБУ.
Гонтарева_2.0 ин да хаус!
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:02
Сибарит написав:
Яке прикре самогубство...
Ой не получится поставить все точки над И. Нужно ж что-то неделю обсасывать и нагнетать. И как вывели весь рефинанс и как погорельцы ринутся в обменки за баксом
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Игорь
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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