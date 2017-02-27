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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9839984098419842
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Який банк наступний?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:37

  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4

Ну и ипусть, зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4
да,
"дайте две" :mrgreen:

почему эти? - потому что хоть там меня нет :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:51

  Investor_K написав:Який банк наступний?
судя по первым двум - еще какой-нибудь не "дружащий" с Головою.
Головою НБУ.

Гонтарева_2.0 ин да хаус!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:02

  Сибарит написав:Яке прикре самогубство...

Ой не получится поставить все точки над И. Нужно ж что-то неделю обсасывать и нагнетать. И как вывели весь рефинанс и как погорельцы ринутся в обменки за баксом :)
Игорь
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  #<1 ... 9839984098419842
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