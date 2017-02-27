Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.
А чи був хлопчик? Спочатку було вкидання -"Банк Січ", який належить українцям Валерію Роздорожному та Олегу Баланді, став першим банком, який достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ та....пішов на ліквідацію
Київ вдень 39.4/39.8 Заглянув в кілька обмінок, помітив спільну рису: наказ з курсами зник з стандартного (до заборони) місця "над віконечком" і повішений в найдальнішому кутку, щей інколи на 2-х метровій висоті. Хто знає, що то за прікол? такий собі італійський протест?