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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9839984098419842
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Який банк наступний?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:37

  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4

Ну и ипусть, зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:41

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4
да,
"дайте две" :mrgreen:

почему эти? - потому что хоть там меня нет :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:51

  Investor_K написав:Який банк наступний?
судя по первым двум - еще какой-нибудь не "дружащий" с Головою.
Головою НБУ.

Гонтарева_2.0 ин да хаус!
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:02

  Сибарит написав:Яке прикре самогубство...

Ой не получится поставить все точки над И. Нужно ж что-то неделю обсасывать и нагнетать. И как вывели весь рефинанс и как погорельцы ринутся в обменки за баксом :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:35

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
И как можно было этой помойке давать рефинанс...

В тексте от НБУ меня поразило другое:
АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.

Яке прикре самогубство...

животворящий рехвінанс ПА27%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Який банк наступний?

рвс или 3/4


або Рада (на тому ж дивному антикорі була стаття що йому теж буде йок)
навіть сам Істребін там засвітився
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:03

А чи був хлопчик?
Спочатку було вкидання -"Банк Січ", який належить українцям Валерію Роздорожному та Олегу Баланді, став першим банком, який достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ та....пішов на ліквідацію
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ вдень 39.4/39.8
Заглянув в кілька обмінок, помітив спільну рису: наказ з курсами зник з стандартного (до заборони) місця "над віконечком" і повішений в найдальнішому кутку, щей інколи на 2-х метровій висоті.
Хто знає, що то за прікол? такий собі італійський протест?
Diman
 
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