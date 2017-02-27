АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.
Яке прикре самогубство...
Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты. Все сильно мутно.
нет смысла вдаваться в подробности, просто любой комерческий банк может постичь судьба СИЧи, особенно из "первой десятки должников" (там типа RWS, Аккорд, Альянс ) у которых долги по рефинансу почти 50% кридитного портфеля https://finclub.net/ua/news/bank-sich-v ... zhnym.html
За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.
Через банкрутство банку власники істотної участі (понад 10%) отримали небездоганну ділову репутацію і більше не зможуть володіти банками. На 1 січня 2022 року Олег Баланда володів 55,615% акцій, Валерій Раздорожний – 31,016%, Андрій Мельник – 9,6257%, Олег Губанов – 3,7433%.
Однак ще в 2019 році Національний банк визнав наявність вирішального впливу ексакціонера, ексголови правління збанкрутілого Родовід Банку Дениса Горбуненко на діяльність банку «Січ» і визнав його власником істотної участі в «Січі» незалежно від формального володіння.
Денис Горбуненко прагнув купити частку в банку «Січ». АМКУ погоджував купівлю понад 50%, але НБУ – ні.
Наслідки банкрутства
Вкладники банку «Січ» отримають від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець 9 серпня. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становила 1 млрд 229,7 млн грн.
Однак банк активно залучав нові вклади, зокрема з 2 серпня приймав валютні депозити фізосіб під «вигідний курс – 36,9343 грн/$», не враховуючи комісії. ФГВФО буде їх повертати по курсу 36,57 грн/$.
Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,5 млрд грн в еквіваленті.
Мінфін підвищив ставки за короткими ОВДП – 5-місячними – до 11,99% річних. До цього дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних.
За ними Мінфін залучив 3,36 млрд грн, задовольнивши усі 17 заявок.
Ще 9,16 млн грн Мінфін отримав від розміщення облігацій терміном обігу 11 місяців під 14% річних.
А 51,3 млн грн надійшло від продажу 13-місячних облігацій під 16% річних.
Мінфін також розмістив номіновані у євро облігації терміном обігу один рік на 836,27 тис. євро під 2,5% річних.
Німецька економіка втратить 260 млрд євро до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.
Про це свідчать результати дослідження Інституту дослідження зайнятості (IAB), пише Zeit.
У дослідженні йдеться, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а зайнятих буде менше на 240 тисяч осіб.
Очікується, що рівень зайнятості залишатиметься приблизно на такому ж рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до збільшення приблизно на 60 тисяч зайнятих у 2030 році.
Однією з найбільш постраждалих буде індустрія гостинності, яка вже сильно втратила від пандемії коронавірусу та, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів.
Енергоємні сектори, такі як хімічна промисловість і виробництво металу, також можуть особливо постраждати.
Згідно з дослідженням, якби ціни на енергоносії, які наразі зросли на 160%, знову подвоїлися, економічний обсяг Німеччини у 2023 році був би майже на 4% нижчим, ніж був би без війни.
Нагадаємо, цьогоріч світова економіка втратить $1 трлн внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.
втрати від короновірусу більше $3 трлн, тобто "*уйня війна"
prodigy написав:Німецька економіка втратить 260 млрд євро до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.
Про це свідчать результати дослідження Інституту дослідження зайнятості (IAB), пише Zeit.
У дослідженні йдеться, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а зайнятих буде менше на 240 тисяч осіб.
Очікується, що рівень зайнятості залишатиметься приблизно на такому ж рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до збільшення приблизно на 60 тисяч зайнятих у 2030 році.
Однією з найбільш постраждалих буде індустрія гостинності, яка вже сильно втратила від пандемії коронавірусу та, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів.
Енергоємні сектори, такі як хімічна промисловість і виробництво металу, також можуть особливо постраждати.
Згідно з дослідженням, якби ціни на енергоносії, які наразі зросли на 160%, знову подвоїлися, економічний обсяг Німеччини у 2023 році був би майже на 4% нижчим, ніж був би без війни.
Нагадаємо, цьогоріч світова економіка втратить $1 трлн внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.
втрати від короновірусу більше $3 трлн, тобто "*уйня війна"
Втратить від загравання із Пу фрау Меркель, гера Шредера та інших ковбас
prodigy написав:Німецька економіка втратить 260 млрд євро до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.
Про це свідчать результати дослідження Інституту дослідження зайнятості (IAB), пише Zeit.
У дослідженні йдеться, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а зайнятих буде менше на 240 тисяч осіб.
Очікується, що рівень зайнятості залишатиметься приблизно на такому ж рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до збільшення приблизно на 60 тисяч зайнятих у 2030 році.
Однією з найбільш постраждалих буде індустрія гостинності, яка вже сильно втратила від пандемії коронавірусу та, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів.
Енергоємні сектори, такі як хімічна промисловість і виробництво металу, також можуть особливо постраждати.
Згідно з дослідженням, якби ціни на енергоносії, які наразі зросли на 160%, знову подвоїлися, економічний обсяг Німеччини у 2023 році був би майже на 4% нижчим, ніж був би без війни.
Нагадаємо, цьогоріч світова економіка втратить $1 трлн внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.
втрати від короновірусу більше $3 трлн, тобто "*уйня війна"
Втратить від загравання із Пу фрау Меркель, гера Шредера та інших ковбас
Ніякого загравання не було. Тут банальна державна зрада і співпраця з державою терористом за гроші від рашистів. Сподіваюсь вказаних осіб колись засудять до виселеці за заподіяну шкоду людству. По курсу, напевне сьогодні будемо брати 40 по продажі, прийом буде трохи не дотягувати до "психологічної межі"]]]
prodigy написав:вот ты реально не понимаешь в какой ситуации оказалась страна, какие пирамиды???
да таже Германия со своей первой экономикой в Европе через месяц бы капиталуровала в аналогичной ситуации (и чтобы смогли противопатавить немцы армаде русских танков?)
у нас каждые 5-7 лет кратные обвалы гривны. каждые 5-7 лет срываются и печатают тонны мукалатуры, вместо того чтобы сократить себя любимых (участие вороватого государства в ВВП 40% - больше чем в Китае!!!).
не нужно быть сильно пророком, чтобы предвидеть очередной виток девала. а всякого рода пирамиды разгонят девал еще больше, в кризисные моменты, а они случаются, ведь экономика ЦИКЛИЧНА. но об этом недумали, когда брали ее строили? ведь Президент сказал что он "фартовый"?.
Но власти Украины ВСЕГДА монетизировали внутренние долги в конце цикла. Принцип: "кому должен - всем напечатаю, но распил не пострадает", из-за чего у нас и до войны рейтинг не подымался до инвестиционного. А тут деполюди наслушались Кухара, и отнесли деньги мошенникам. И я виноват?
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 10 сер, 2022 09:30, всього редагувалось 7 разів.
prodigy написав: За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.
По поводу кредитов на покупку готеля Днипро. На 1 июня в банке было всего кредитов - 1,224 млрд Из них кредиты юр.лицам - 1,098 млрд
prodigy написав:вот ты реально не понимаешь в какой ситуации оказалась страна, какие пирамиды???
да таже Германия со своей первой экономикой в Европе через месяц бы капиталуровала в аналогичной ситуации (и чтобы смогли противопатавить немцы армаде русских танков?)
у нас каждые 5-7 лет кратные обвалы гривны. каждые 5-7 лет срываются и печатают тонны мукалатуры, вместо того чтобы сократить себя любимых (участие вороватого государства в ВВП 40% - больше чем в Китае!!!).
не нужно быть сильно пророком, чтобы предвидеть очередной виток девала. а всякого рода пирамиды разгонят девал еще больше, в кризисные моменты, а они случаются, ведь экономика ЦИКЛИЧНА. но об этом недумали, когда брали ее строили? ведь Президент сказал что он "фартовый"?.
Но власти Украины ВСЕГДА монетизировали внутренние долги. Принцип: "кому должен - всем напечатаю", из-за чего у нас и до войны рейтинг не подымался до инвестиционного. А тут деполюди наслушались Кухара, и отнесли деньги мошенникам. И я виноват?
давайте только представим, что 40млн жителей стали такими же "продвинутыми", т.е. они все обожглись на банкопадах (а треть из них к тому же потеряла деньги в сбанкассах ссср), и никто денег в банки не несет (т.е. практически ноль) и что будет с экономикой такой страны (т.е. количество банков не более 5, 2 госса и 3 дочки (КА, Райф, Укрсиб, люди переодически зарабатывают на депозитах, а так же теряют
главное, что страна развивается а деньги можно еще заработать (или нет)