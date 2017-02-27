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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9840984198429843
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 07:56

  Сибарит написав:В тексте от НБУ меня поразило другое:
АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.

Яке прикре самогубство...


Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты.
Все сильно мутно.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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  Aps написав:Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты.
Все сильно мутно.


https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank-sich-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Крім того, діяльність АТ “БАНК СІЧ” характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.



нет смысла вдаваться в подробности, просто любой комерческий банк может постичь судьба СИЧи, особенно из "первой десятки должников" (там типа RWS, Аккорд, Альянс )
у которых долги по рефинансу почти 50% кридитного портфеля
https://finclub.net/ua/news/bank-sich-v ... zhnym.html

За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.

Через банкрутство банку власники істотної участі (понад 10%) отримали небездоганну ділову репутацію і більше не зможуть володіти банками. На 1 січня 2022 року Олег Баланда володів 55,615% акцій, Валерій Раздорожний – 31,016%, Андрій Мельник – 9,6257%, Олег Губанов – 3,7433%.

Однак ще в 2019 році Національний банк визнав наявність вирішального впливу ексакціонера, ексголови правління збанкрутілого Родовід Банку Дениса Горбуненко на діяльність банку «Січ» і визнав його власником істотної участі в «Січі» незалежно від формального володіння.

Денис Горбуненко прагнув купити частку в банку «Січ». АМКУ погоджував купівлю понад 50%, але НБУ – ні.

Наслідки банкрутства

Вкладники банку «Січ» отримають від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець 9 серпня. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становила 1 млрд 229,7 млн грн.

Однак банк активно залучав нові вклади, зокрема з 2 серпня приймав валютні депозити фізосіб під «вигідний курс – 36,9343 грн/$», не враховуючи комісії. ФГВФО буде їх повертати по курсу 36,57 грн/$.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:12

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,5 млрд грн в еквіваленті.


Мінфін підвищив ставки за короткими ОВДП – 5-місячними – до 11,99% річних. До цього дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних.

За ними Мінфін залучив 3,36 млрд грн, задовольнивши усі 17 заявок.

Ще 9,16 млн грн Мінфін отримав від розміщення облігацій терміном обігу 11 місяців під 14% річних.

А 51,3 млн грн надійшло від продажу 13-місячних облігацій під 16% річних.

Мінфін також розмістив номіновані у євро облігації терміном обігу один рік на 836,27 тис. євро під 2,5% річних.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Днепр 39.20/40.20
40.30/40.80
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:26

  prodigy написав:
За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.



По поводу кредитов на покупку готеля Днипро.
На 1 июня в банке было всего кредитов - 1,224 млрд
Из них кредиты юр.лицам - 1,098 млрд

Странно.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:31

  Evgeny написав:
  prodigy написав:
За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.



По поводу кредитов на покупку готеля Днипро.
На 1 июня в банке было всего кредитов - 1,224 млрд
Из них кредиты юр.лицам - 1,098 млрд

Странно.


так уже писали про этот кредит, банк дал 1,5-2% от суммы

по факту деньги дал НБУ

https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/27/666658/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:41

  Diman написав:Київ вдень 39.4/39.8
Заглянув в кілька обмінок, помітив спільну рису: наказ з курсами зник з стандартного (до заборони) місця "над віконечком" і повішений в найдальнішому кутку, щей інколи на 2-х метровій висоті.
Хто знає, що то за прікол? такий собі італійський протест?

то щоб не тусувались перед віконцем "мені тільки спитати".
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:27

  Vadim_ написав:Днепр 39.20/40.20
40.30/40.80


у нас 39.70/40.10
40.00/40.50
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:17

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:Днепр 39.20/40.20
40.30/40.80


у нас 39.70/40.10
40.00/40.50

у нас , это где такой город и в котором часу?
Постоянно меняется , на сейчас , ~ 39.70/40.50
40.55/41.10
Vadim_
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