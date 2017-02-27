АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору (далі – Договір), укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Спостережна рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.
Яке прикре самогубство...
Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты. Все сильно мутно.
нет смысла вдаваться в подробности, просто любой комерческий банк может постичь судьба СИЧи, особенно из "первой десятки должников" (там типа RWS, Аккорд, Альянс ) у которых долги по рефинансу почти 50% кридитного портфеля https://finclub.net/ua/news/bank-sich-v ... zhnym.html
За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.
Через банкрутство банку власники істотної участі (понад 10%) отримали небездоганну ділову репутацію і більше не зможуть володіти банками. На 1 січня 2022 року Олег Баланда володів 55,615% акцій, Валерій Раздорожний – 31,016%, Андрій Мельник – 9,6257%, Олег Губанов – 3,7433%.
Однак ще в 2019 році Національний банк визнав наявність вирішального впливу ексакціонера, ексголови правління збанкрутілого Родовід Банку Дениса Горбуненко на діяльність банку «Січ» і визнав його власником істотної участі в «Січі» незалежно від формального володіння.
Денис Горбуненко прагнув купити частку в банку «Січ». АМКУ погоджував купівлю понад 50%, але НБУ – ні.
Наслідки банкрутства
Вкладники банку «Січ» отримають від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець 9 серпня. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становила 1 млрд 229,7 млн грн.
Однак банк активно залучав нові вклади, зокрема з 2 серпня приймав валютні депозити фізосіб під «вигідний курс – 36,9343 грн/$», не враховуючи комісії. ФГВФО буде їх повертати по курсу 36,57 грн/$.
Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,5 млрд грн в еквіваленті.
Мінфін підвищив ставки за короткими ОВДП – 5-місячними – до 11,99% річних. До цього дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних.
За ними Мінфін залучив 3,36 млрд грн, задовольнивши усі 17 заявок.
Ще 9,16 млн грн Мінфін отримав від розміщення облігацій терміном обігу 11 місяців під 14% річних.
А 51,3 млн грн надійшло від продажу 13-місячних облігацій під 16% річних.
Мінфін також розмістив номіновані у євро облігації терміном обігу один рік на 836,27 тис. євро під 2,5% річних.
prodigy написав: За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.
По поводу кредитов на покупку готеля Днипро. На 1 июня в банке было всего кредитов - 1,224 млрд Из них кредиты юр.лицам - 1,098 млрд
prodigy написав: За три роки банк навіть не завершив процедуру перейменування у Пауер Банк. Але відзначився фінансуванням приватизації готелю «Дніпро» за 1,111 млрд грн в середмісті Києва. НАБУ мало перевірити цю угоду.
По поводу кредитов на покупку готеля Днипро. На 1 июня в банке было всего кредитов - 1,224 млрд Из них кредиты юр.лицам - 1,098 млрд
Странно.
так уже писали про этот кредит, банк дал 1,5-2% от суммы
Diman написав:Київ вдень 39.4/39.8 Заглянув в кілька обмінок, помітив спільну рису: наказ з курсами зник з стандартного (до заборони) місця "над віконечком" і повішений в найдальнішому кутку, щей інколи на 2-х метровій висоті. Хто знає, що то за прікол? такий собі італійський протест?
то щоб не тусувались перед віконцем "мені тільки спитати".
rapyd777 написав:А чи був хлопчик? Спочатку було вкидання -"Банк Січ", який належить українцям Валерію Роздорожному та Олегу Баланді, став першим банком, який достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ та....пішов на ліквідацію