Починає діяти з...............10.08.2022...........11.08.2022
дата розрахунку..............09.08.2022............10.08.2022
Євро.................................37,3804.................37,5102...+0.35%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0257 (вчера 1.0222).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.92 (вчера 106.20)
Потихоньку сползаем.
Вчера НБУ снова выкупал валюту на МБ. Чистая покупка составила около $27.5 млн. Также впервые за несколько недель инкассация превысила обналичку.
Мутно. Но и особых причин не доверять информации НБУ у меня нет. Наличие решения правления легко проверяется при наличии доступа к документам, а быть уличенными во лжи вряд ли хочется. Это чревато исками от членов правления.
Да и ситуация выглядит столь нелепо, что такое трудно придумать.
Там были какие-то мотивы для таких действий, о которых нам не известно. Придумать собственную конспирологическую теорию у меня не получается
Исключить полностью попытку таким способом продать НБУ облигации нельзя, но экономического смысла в этом нет. Разве что банк вляпался в какой-то очень небольшой выпуск, и попытка продажи приведет к резкому обвалу. Очень маловероятно.